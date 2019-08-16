Игрок оборонительной линии голландского футбольного клуба Витесс Вячеслав Караваев может перейти в стан чемпионов России из питерского Зенита. При этом потенциальный трансфер защитника оценивается в 2,5-3,5 млн евро.

Игрок оборонительной линии голландского футбольного клуба "Витесс" Вячеслав Караваев может перейти в стан чемпионов России из питерского "Зенита". При этом потенциальный трансфер защитника оценивается в 2,5-3,5 млн евро.Контракт россиянина с клубом, которым руководит экс-тренер ЦСКА Леонид Слуцкий, рассчитан до июня 2021 года, но, по информации Omroep Gelderland, голландцы готовы отпустить Караваева. При этом питерцы, якобы, согласились заплатить за 24-летнего оборонца около 3 млн евро.