За это преступление ему может грозить лишение свободы на срок до 3 лет

За это преступление ему может грозить лишение свободы на срок до 3 летЖителя Струнино подозревают в фиктивной постановке на учет иностранного гражданина. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.С марта по конец апреля этого года мужчина направил в территориальный отдел по вопросам миграции 5 уведомлений о прибытии уроженцев среднеазиатских республик с указанием места их проживания в своей квартире. Однако намерения предоставить помещения для проживания у злоумышленника изначально не было.За это преступление ему может грозить лишение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.