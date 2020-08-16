Число обращений больных с признаками острых респираторных вирусных инфекций (среднетяжёлые и тяжёлые формы) – 265; больных с признаками внебольничной пневмонии – 35.

Число обращений больных с признаками острых респираторных вирусных инфекций (среднетяжёлые и тяжёлые формы) – 265; больных с признаками внебольничной пневмонии – 35.По состоянию на 14 августа на стационарном лечении находились 39 пациента с ОРВИ и 386 – с пневмонией.5277 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за 14 августа – 15 человек.За период наблюдения в области отмечено 182 летальных случая.