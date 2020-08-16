Очень многие дети не любят носить школьную форму, считая ее безликой, скучной и непривлекательной. А вот дизайнеры в очередной раз доказывают обратное. Смотрим.

Очень многие дети не любят носить школьную форму, считая ее безликой, скучной и непривлекательной. А вот дизайнеры в очередной раз доказывают обратное. Смотрим.Такой школьную форму ещё не видели. Наталья Рязанова стремится украсить каждый образ. Её фишка - платья-трансформеры.- Это платье "Жозефина". Оно очень праздничное, красивое. К нему ещё есть съёмный подъюбник вот такой, который надевается, и девочка превращается в принцессу.Наталья, дизайнер детской одежды, занималась вечерней праздничной модой. Год назад ей поступил заказ сделать красивую школьную форму на Первое сентября. Вместо одного образа Наталья сшила целую коллекцию.- Наверное, Бог меня любит. Он подарил мне прекрасных детей, под которых выстраивается вся коллекция.Ткань джерси - трикотаж высокого качества. Он хорошо держит форму, практически не мнётся.Наталья шила коллекции тёмно-серого, синего и тёмно-бордового цветов.- В основном, платья все приталены. Но, так как дети все разной комплекции и, например, ребёнок с более округлыми формами, он не будет смотреться нормально в такой форме, то для них предложена в коллекции и вот такая. Это более прямые силуэты. Например, вот это платье оно называется "Рита".Коллекция состоит минимум из 10 моделей. Разного фасона и кроя, они сочетаются между собой по цвету. За нарядами обращаются и те, кто уже школу закончил. "Школьную форму" носят в офис, на работу. А каждому платью Наталья даёт имя.- Названия моделей приходили, ориентируясь на образы моделей в платье. У меня есть модели Эмилия, Анна-Бэлль.Модели Натальи Рязановой были представлены на Юбилейной неделе моды в Москве и в Доме моды Вячеслава Зайцева. И получила высокие оценки кутюрье. Сейчас Наталья готовится к международному конкурсу дизайнеров. Школьная коллекция - обязательная часть программы.Нина Глизница, Александр Чунаев, "Вести-Владимир".