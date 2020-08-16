Первый выезд нового сезона «Муром» провел в Коломне.

Первый выезд нового сезона «Муром» провел в Коломне.Начало встречи осталось за хозяевами. Футболисты «Коломны» начали с места в карьер, и уже на второй минуте смогли открыть счет: Темур Джикия замкнул подачу с углового – мяч, коснувшись штанги, оказался в воротах Березина. К середине первого тайма преимущество ведения игры перешло к красно-черным. Сравнять счет удалось также с углового: защитник Даниил Маругин оказался расторопнее соперников. Наращивая превосходство, муромляне смогли выйти вперед в концовке первого тайма, благодаря точному удару Ивана Рапакова в дальний угол.Второй тайм наши парни начали очень активно на чужой половине. Создали несколько моментов, атаки завершали ударами Киреев и Давыдов. Постепенно атакующий запал немного спал, и в одном из ответных наступлений хозяева смогли заработать стандарт вплотную перед нашей штрафной. Красивым ударом Темур Джикия сделал дубль. За 12 минут до конца счет стал ничейным.Красно-черные нашли в себе силы прибавить и снова пойти вперед. Победный гол забил Даниил Шабалин: в своем стиле войдя в штрафную с левого фланга, пробил в дальний верхний угол, сообщил ФК "Муром" в своем19 августа в Саратове пройдет кубковый матч.Фото: портал