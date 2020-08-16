Возгорание случилось в частном жилом доме в Больничном городке Гороховца.

Сигнал в МЧС поступил сегодня в 07.18.Возгорание случилось в частном жилом доме в Больничном городке Гороховца.Пожарно-спасательные подразделения установили, что происходит горение кухни и кровли деревянного жилого дома. Из него был спасён хозяин – мужчина 1969 года рождения. С отравлением продуктами горения он был госпитализирован, его здоровью в настоящий момент ничто не угрожает, сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.Благодаря быстрым действиям сотрудников МЧС России огонь был ликвидирован на площади 30 кв.м. Таким образом, пожарные не дали огню уничтожить материальные ценности в доме, а также перекинуться на соседние строения.Известно, что загорание первыми заметили бдительные соседи – они оперативно сообщили об этом в пожарную охрану. Одна из предварительных версий – неисправная работа отопительного котла на кухне. Мужчина в доме проживал вместе с женой, на момент пожара она находилась на работе.