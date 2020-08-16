Этим "бизнесом" промышляли сразу в трех городах региона.

Этим "бизнесом" промышляли сразу в трех городах региона.Отделом дознания ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы города Петушки.Дознанием установлено, что в марте - апреле текущего года 31-летняя фигурантка направила в территориальный отдел по вопросам миграции 8 уведомлений о прибытии уроженцев ближнего зарубежья с указанием места их проживания в своей квартире. Однако намерения предоставить помещение для проживания иностранным гражданам, прибывшим в Россию на заработки, у нее не было, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.В совершении аналогичного преступления обвиняется 35-летний житель Судогодского района. В июле текущего года мужчина подал в территориальный отдел по вопросам миграции ОМВД России по Судогодскому району заявление, содержащее просьбу зарегистрировать по месту его жительства двух иностранных гражданин.42-летняя жительница одной из деревень Собинского района, фиктивно поставила на учет гражданина Республики Узбекистан. Свою вину женщина отрицать не стала. Факт нарушения миграционного законодательства был выявлен участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по Собинскому району в ходе проведения профилактических мероприятий.