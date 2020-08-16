Младший брат президента США Дональда Трампа – Роберт – скончался в возрасте 71 года. О его кончине рассказал сам американский лидер. В пятницу американские СМИ сообщили, что Роберт был ..

Младший брат президента США Дональда Трампа – Роберт – скончался в возрасте 71 года. О его кончине рассказал сам американский лидер.В пятницу американские СМИ сообщили, что Роберт был госпитализирован в больницу в связи с тяжелом болезнью. От чего именно страдал мужчина – не сообщалось."Он был не просто моим братом, он был моим лучшим другом. Его будет очень не хватать, но однажды мы увидимся снова", – сказал глава Соединенных Штатов.