Мужчина госпитализирован, его здоровью сейчас ничто не угрожает.

Пожарные спасли 51-летнего мужчину и не дали распространиться огню на соседние дома в Больничном переулке в Гороховце, сообщает ГУ МЧС России по Владимирской области.Сообщение о пожаре в частном доме поступило 16 августа в 7:18. Первыми огонь заметили соседи, которые сразу позвонили в пожарную охрану.Когда прибыли пожарные, горели кухня и кровля. Сотрудники МЧС спасли хозяина дома и быстро ликвидировали пожар на площади 30 квадратных метров. Мужчина госпитализирован, его здоровью сейчас ничто не угрожает.По предварительной версии, возгорание могло произойти из-за неисправности отопительного котла.