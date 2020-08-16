16 августа на Руси традиционно праздновали Малинник - посвящение любимой русской ягоде.

16августа на Руси традиционно праздновали Малинник - посвящение любимой русской ягоде.Как мы ее привыкли называть. Вот только оказывается ,что малина- вовсе не ягода, а костянка. Как слива , вишня и персик. А вот ягоды- это помидоры и перец, баклажаны , киви , апельсины и даже авокадо.Малина всегда вызывает ассоциацию чего- то приятного, желанного- не случайно высказывание " Не жизнь , а малина".А сколько на самом деле полезного 1. в этом растении и его плодах..Давайте спросим специалиста. На связи гомеопат Александр Новиков. Александр Михайлович, чем вас приманила ягода- малина?Слушаем советы специалиста, правильно лечимся малиной!