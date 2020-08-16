В регионе продолжается борьба с вирусом.

Во Владимирской области за минувшие сутки выявили еще 25 человек, зараженных коронавирусом, сообщили 15 августа в пресс-службе Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).Кроме того, за прошедшие сутки зафиксировали еще две новые смерти среди ковидзараженных пациентов. Они скончались от осложнений, вызванных инфекцией.С начала эпидемии в регионе инфекцию выявили в общей сложности уже у 5948 человек. Из них 184 скончались от осложнений, вызванных инфекцией. Выздоровело 6350 человек.