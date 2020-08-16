Больше всего - 1009 - во Владимире
Больше всего - 1009 - во Владимире,
845 - в Гусь-Хрустальном
районе
,
674 - в Петушинском
районе
,
553 - в о. Муром,
515 - в Ковровском
районе
,
455 - в Александровском
районе
,
311 - в Собинском
районе
,
300 - в Вязниковском
районе
,
289 - в Юрьев-Польском
районе
,
209 - в Кольчугинском
районе
,
160 - в Судогодском
районе
,
139 - в Киржачском
районе
,
156 - в Меленковском
районе
,
105 - в Суздальском
районе
,
80 - в Камешковском
районе
,
62 - в г. Радужном,
48 - в Селивановском
районе
,
38 - в Гороховецком
районе.
На 16 августа лабораторно подтверждено 25 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
4 случая во Владимире,
3 - в Юрьев-Польском районе,
3 - в Александровском
районе
,
3 - в Гусь-Хрустальном
районе
,
2 - в Ковровском
районе
,
2 - в округе М
уром
,
2 - в Меленковском
районе
,
2 - в Суздальском
районе
,
2 - в г. Радужный,
2 - в Селивановском
районе
.