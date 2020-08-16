Как стало известно metaratings.tj - причиной ухода главного врача «Спартака» Михаила Бутовского в «Рубин» стало повышение зарплаты специалиста.

По нашим данным, в московском клубе Бутовский зарабатывал 400 тысяч рублей в месяц. В «Рубине» врач будет получать 1,2 млн рублей, увеличив свой годовой заработок с 5 млн до 15 млн рублей.

«Спартак» не имеет претензий к Бутовскому и остался доволен той системой, которую выстроил специалист. «Красно-белые» не желали участвовать в гонке зарплат, так как клуб учится жить экономно.

Теперь «Спартаку» необходимо найти главного врача – лишь одну позицию в работающую врачебную систему клуба. Именно благодаря ей существенно снизился уровень травматизма игроков «Спартака», в чем большая заслуга Бутовского.