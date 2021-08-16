Во Владимирской области состоялось очередное заседание Общественного штаба. Оно было посвящено ходу избирательной кампании 2021 года. Среди участников заседания – эксперты, представители

Во Владимирской области состоялось очередное заседание Общественного штаба. Оно было посвящено ходу избирательной кампании 2021 года. Среди участников заседания – эксперты, представители общественного штаба по наблюдению за выборами и председатель Избирательной комиссии Владимирской области Вадим Минаев. Он рассказал общественникам об этапе выдвижения и регистрации кандидатов на выборах федерального и муниципального уровня. До 18.00 4 августа