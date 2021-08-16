Она посвящена биографии князя и его почитании после кончины. В экспозиции представлено 230 объектов. Их тщательно собирали по музейным фондам, частным и церковным собраниям. Одна из жемчужин

Она посвящена биографии князя и его почитании после кончины. В экспозиции представлено 230 объектов. Их тщательно собирали по музейным фондам, частным и церковным собраниям. Одна из жемчужин выставки – пелена с изображением святого. Она накрывала раку с мощами. Пелену вышивала царица-инокиня Параскева Михайловна в начале XVII века. Матвей Давыдов, зав. научно-исследовательским отделом Владимиро-Суздальского музея-заповедника Создавалась