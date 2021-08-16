Андрей Шохин поздравил владимирскую спортсменку Ангелину Шкатову с серебром Олимпийских игр в Токио. Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва № 5 по художественной гимнастике

Андрей Шохин поздравил владимирскую спортсменку Ангелину Шкатову с серебром Олимпийских игр в Токио. Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва № 5 по художественной гимнастике Ангелина Шкатова в составе российской команды завоевала второе место по групповому многоборью. Андрей Шохин, глава г. Владимира Поздравляем. Ты молодец большая. Мы гордимся такой победой. Николай Толбухин, председатель Совета народных депутатов г.