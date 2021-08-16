Набережным в центре Москвы вернули исторический облик.

Набережным в центре Москвы вернули исторический облик.Все московские проекты по благоустройству невозможно перечислить, поскольку их более пяти тысяч. Каждый объект одинаково важен для города. Конечно, есть особенные проекты – такие, как благоустройство острова Балчуг, где сейчас создается качественное пространство.В настоящий момент завершаются работы на Садовнической, Софийской, Раушской и Космодамианской набережных, Садовнической улице и в Раушских переулках. заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков отметил, что новое удобное прогулочное пространство будет полностью готово ко Дню города.По словам заммэра, в рамках проекта вернули набережным исторический облик, привели в порядок улицы, здания и сооружения, поменяли архитектурно-художественную подсветку и освещение. Все провода убрали в подземные коллекторы. Здесь также появились новыеостановки общественного транспорта с беспроводной связью и USB-портамидля зарядки гаджетов.После благоустройства остров Балчуг станет зеленее. Здесь высадят около 600 деревьев и более 11 тысяч кустарников. А еще в этой местности установят 15 стел, которые помогут горожанам в навигации.Бирюков добавил, что благоустройство острова Балчуг проводится в рамках единой концепции преображения набережных. Ее главная цель – сделать территорию у воды комфортной и функциональной. За последние 10 лет в столице привели в порядок 32 набережные, общая протяженность которой – около 60 километров."В исторической части столицы создан единый комфортный пешеходный маршрут вдоль набережных от Москва-Сити до Таганской площади", – напомнил заммэра.Ранее "Дни.ру" о строительстве моста в центре Москвы. Недавно был утвержден проект пешеходного моста через Водоотводный канал рядом с памятником Петру I.Новое сооружение в створе 3-го Голутвинского переулка свяжет Болотную и Крымскую набережные. Длина моста составит 56,6 метра, ширина – восемь метров. В этом же месте обустроят дополнительные спуски к воде в виде деревянных конструкций и причала.