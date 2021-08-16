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<a href="https://33live.ru/novosti/16-08-2021-bolee-750-tysyach-zayavlenij-podali-moskvichi-na-uchastie-v-onlajn-golosovanii.html" target="_blank">Более 750 тысяч заявлений подали москвичи на участие в онлайн-голосовании</a> - Об этом сообщил заместитель председателя Общественной палаты столицы, глава Общественного штаба Алексей Венедиктов.