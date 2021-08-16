Об этом сообщил заместитель председателя Общественной палаты столицы, глава Общественного штаба Алексей Венедиктов.
Об этом сообщил заместитель председателя Общественной палаты столицы, глава Общественного штаба Алексей Венедиктов.
"В Москве подано 750 тысяч заявлений на дистанционное электронное голосование", – передает его слова .
Голосование пройдет 17-19 сентября. Помимо выборов восьмого созыва Государственной Думы, в Москве состоятся довыборы депутатов Мосгордумы и выборы муниципальных депутатов Щукино. На всех уровнях можно проголосовать дистанционно.
Участие в электронном голосовании могут принять москвичи, достигшие возраста 18 лет. Необходимо обладать полной учетной записью на портале mos.ru.
Задать вопросы о дистанционном голосовании москвичи могут по телефону горячей линии +7 (495) 539-56-56. Также доступны почта [email protected]
и чат-бот mos.ru.
Желающим проголосовать дистанционно москвичам нужно пройти регистрацию до 13 сентября включительно
на сайте или в приложениях "Моя Москва" и "Госуслуги Москвы". Они автоматически становятся участниками 20 квартир и 100 автомобилей.