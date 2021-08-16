14 августа 2021 года, в сквере вблизи Лазоревого проезда, обнаружено тело девушки 1988 года рождения с признаками насильственной смерти...

«14 августа 2021 года, в сквере вблизи Лазоревого проезда, обнаружено тело девушки 1988 года рождения с признаками насильственной смерти. Сотрудниками полиции установлено, что преступление было совершено около 3 часов ночи.В ходе проведения оперативно - розыскных мероприятий на улице Вавилова сотрудниками московского уголовного розыска совместно с оперативниками СВАО ГУ МВД России по Москве при силовой поддержке СОБР ГУ Росгвардии по г. Москве подозреваемый 1993 года рождения был задержан.Территориальным подразделением Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ.В настоящее время продолжается комплекс оперативно - розыскных мероприятий и следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств происшествия», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве