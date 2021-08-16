Это кадры детской площадки через дорогу от стадиона «Торпедо» в самом центре Владимира. Годами она притягивала маленьких жителей сразу из четырех окрестных дворов. Благо владимирские

Это кадры детской площадки через дорогу от стадиона «Торпедо» в самом центре Владимира. Годами она притягивала маленьких жителей сразу из четырех окрестных дворов. Благо владимирские маргиналы обходили эти места стороной и детская безопасность торжествовала. Но в один из дождливых дней в этом августе – все просто исчезло. Светлана Красулина, жительница дома № 13 И то,