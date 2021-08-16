Для участия в некоторых мероприятиях необходимо предварительно зарегистрироваться или приобрести билет.

Для участия в некоторых мероприятиях необходимо предварительно зарегистрироваться или приобрести билет.На этой неделе в парках Москвы пройдут лекции и кинопоказы. Так, во вторник вечером, 17 августа, в парке искусств "Музеон" доктор биологических наук Михаил Гельфанд проведет лекцию на тему: "Генетическая одиссея, или "Тиндер" для кроманьонца". Профессор расскажет о том, как знакомились пещерные люди. Для посещения лекции нужна предварительная регистрация.В парке "Северное Тушино" пройдет кинопоказ в демонстрационном зале дизельной подводной лодки Б-396 "Новосибирский комсомолец". А 19 августа в 18:30 там можно будет посмотреть советскую музыкальную комедию Александра Файнциммера "Девушка с гитарой", вышедшую на экраны в 1958 году. Перед посещением кинопоказа также необходима предварительная регистрация.В пятницу, 20 августа, в Хлебном доме музея-заповеднике "Царицыно" покажут документальный фильм, посвященный Венеции. РежиссерТатьяна Данильянц представит свою кинокартину "Сад, который скрыт". В этом случае нужно не только предварительно зарегистрироваться, но и приобрести билет.Те, кто не может посетить очные мероприятия, парки также подготовили насыщенную онлайн-программу. Мероприятия пройдут в аккаунтах социальных сетей парков. Например, усадьба "Воронцово" во вторник, 17 августа, проведет виртуальную экскурсию по киноклубу-музею "Эльдар". Во время видеотура участники заглянут в тематическое кафе "Берегись автомобиля", а также увидят главные экспонаты музея.Орнитарий парка "Сокольники" в среду, 18 августа, в 14:00 проведет лекцию, во время которой слушатели узнают, насколько острое зрение у сокола, а также как эта птица меняет оперение в зависимости от сезона. Видео с мероприятия появится в аккаунтах парка в социальных сетях.В четверг, 19 августа, в 16:00 экскурсоводыорганизуют путешествие по храмам, которые находятся на территории музея-заповедника"Коломенское". Оно пройдет на онлайн-платформе Zoom. Билеты можно приобрести на сайте музея-заповедника.В субботу и воскресенье, 21 и 22 августа, сад имени Баумана проведет бесплатные виртуальные уроки иностранных языков для детей и взрослых. В субботу в 17:00 пройдет очередное занятие цикла, посвященного итальянским поговоркам. Посмотреть обучающий видеоролик можно будет на страницах в социальных сетях сада. Занятие для детей, изучающих английский язык, проведут в воскресенье в 17:00 в прямом эфире инстаграм-аккаунта сада.