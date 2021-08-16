В Госдуме выступили с инициативой выплачивать многодетным семьям деньги на учебу.

В Госдуме выступили с инициативой выплачивать многодетным семьям деньги на учебу.Предложенная схема выглядит так: семья тратит деньги на обучение в колледже или вузе, затем государство компенсирует им эти траты. Речь идет только о многодетных семьях. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Василий Власов, сообщает.Парламентарий сделал акцент на том, что стимулирование рождаемости и поддержка многодетных семей является одной из главных целей России. Такие меры как раз способствуют этому.Важно, что под эту инициативу попадают те родители, которые успели приобрести статус многодетного до 35 лет.Напомним, в России в зависимости от региона проживания семьи понятие многодетности варьируется. В основном это семьи, в которых есть три или более детей.Депутат уверен, что такая инициатива необходима российским гражданам, ведь это будет хорошим стимулом для молодых семей в вопросе рождения детей.Ранее президент России Владимир Путин поручил выплатить семьям по десять тысяч рублей на каждого ребенка от шести до 18 лет для подготовки к школе. Выплаты уже начали осуществлять со 2 августа и должны быть произведены до 17 августа, сообщает.Отмечается, чт в первые же дни социальную выплату получили 17,4 миллиона российских семей.