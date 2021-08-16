Проведение программы Миллион призов – #ВыбираемВместе в Москве для участников онлайн-голосования на сентябрьских выборах сохранит здоровье жителей столицы и поможет предпринимателям привлечь новых клиентов, рассказали опрошенные представители торговый сетей.

Проведение программы "Миллион призов – #ВыбираемВместе" в Москве для участников онлайн-голосования на сентябрьских выборах сохранит здоровье жителей столицы и поможет предпринимателям привлечь новых клиентов, рассказали опрошенные представители торговый сетей.Акция по инициативе предпринимателей будет проходить уже в четвертый раз. Среди тех, проголосует онлайн 17-19 сентября, разыграют 20 квартир, 100 автомобилей и сертификаты на 10 000, 25 000, 50 000 и 100 000 баллов, где 1 балл эквивалентен 1 рублю. Призовые деньги можно потратить в популярных торговых сетях, магазинах бытовой и электронной техники, в кафе и ресторанах.По словам руководителя управления по работе с органами власти компании «ДИКСИ» Никиты Черноусенко, программа с самого начала была амбициозным проектом. «Миллион призов» запускался в рекордно короткие сроки, но при этом сразу доказал свою высокотехнологичность и экономическую эффективность.Акция всегда пользовалась большим спросом у москвичей разного возраста. «Наша компания принимала активное участие в поощрительной программе «Миллион призов» в прошлом году. Также сейчас мы являемся партнером проекта «Миллион призов – #ПобедимCOVIDВместе» по вакцинации жителей Москвы старше 60 лет», – отметил он.Положительный эффект от проведения акции также отметил начальник управления по внешним связям компании «Азбука Вкуса» Андрей Чурсин. «Мы участвуем в программе «Миллион призов» уже не первый год. Ничего негативного в этом не видим – только положительные моменты. Мы не против такой городской программы и считаем ее привлекательной», – подчеркнул он.Программа позволяет бизнесу привлекать новых клиентов, рассказал руководитель управления по внешним коммуникациям компании «Магнит» Антон Карпов. «Ежедневно к нам приходят 13 миллиона покупателей. Мы участвовали в «Миллионе призов» в 2020 году, она пользовалась большой популярностью у москвичей, поэтому мы решили поддержать ее и в этом году», – сказал он.О программе «Миллион призов» и выборахПартнерами программы стали около 70 торговых сетей и предприятий общественного питания, в том числе «Магнит», «Пятерочка», «Азбука вкуса», «Дикси», «Лента» «Детский мир», «Ригла», «Спортмастер».Для участия в акции необходимо до 13 сентября включительно зарегистрироваться на mos.ru, с помощью приложений «Моя Москва» либо «Госуслуги Москвы» и проголосовать онлайн. Розыгрыш призов будет проходит каждый день с 18 по 20 сентября. Воспользоваться сертификатами можно будет до 31 декабря этого года. Подробности об условиях акции можно узнать на сайте ag-vmeste.ru.Дистанционное электронное голосование будет применяться в Москве уже в четвертый раз. Помимо выборов депутатов Госдумы, в столице пройдут довыборы в Мосгордумы и выборы муниципальных депутатов района Щукино.