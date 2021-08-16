Операторы колл-центра расскажут жителям столицы о подаче заявления на дистанционное голосование, о действиях при ошибке в ходе регистрации и о многом другом.
Операторы колл-центра расскажут жителям столицы о подаче заявления на дистанционное голосование, о действиях при ошибке в ходе регистрации и о многом другом.
Горячая линия действует по номеру +7 (495) 539-56-56.
Помимо горячей линии, москвичи смогут задать вопрос с помощью электронной почты [email protected]
Также для обращений доступен чат-бот mos.ru.
Помочь москвичам готовы и в единой справочной службе столичного правительства. Для этого нужно позвонить по номеру +7 (495) 777-77-77. Обратиться могут как электронные избиратели, так и те, кто проголосует традиционным методом.
Выборы в Государственную Думу, а также региональные и муниципальные кампании пройдут с 17 по 19 сентября.
Для участия в электронном голосовании нужно пройти регистрацию на сайте до 13 сентября включительно или в приложениях "Моя Москва" и "Госуслуги Москвы". Отдавшие свой голос дистанционно примут участие в 20 квартир и 100 автомобилей.