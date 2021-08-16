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<a href="https://33live.ru/novosti/16-08-2021-moskvichi-smogut-zadat-voprosy-ob-onlajn-golosovanii-na-goryachej-linii.html" target="_blank">Москвичи смогут задать вопросы об онлайн-голосовании на горячей линии</a> - Операторы колл-центра расскажут жителям столицы о подаче заявления на дистанционное голосование, о действиях при ошибке в ходе регистрации и о многом другом.