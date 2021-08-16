Злоумышленники узнали, что в отношении гражданина совершаются противоправные действия. Выйдя с ним на связь, они пообещали решить его вопрос...

Оперативники УВД по ЦАО задержали подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере.Предварительно установлено, что злоумышленники узнали, что в отношении гражданина совершаются противоправные действия. Выйдя с ним на связь, они пообещали через знакомства в силовых структурах, решить его вопрос. За свои услуги они запросили денежное вознаграждение в размере 2,5 миллионов рублей. В действительности данные лица не намеревались исполнять взятые на себя обязательства, так как не имели такой возможности.Потерпевший, поверив аферистам, перевел им первую часть денежных средств в размере 20 000 долларов США. В последующем мужчина понял, что его обманывают и обратился за помощью в полицию. Далее все встречи и передача оставшейся суммы проходила уже под контролем оперативников.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские в Настасьинском переулке задержали троих подозреваемых в возрасте от 28 до 39 лет, один из которых житель столицы, а остальные приезжие граждане. Переданные денежные средства и муляжи были изъяты и приобщены к материалам уголовного дела.Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60