Полицейские напомнят детям о правилах безопасного поведения на проезжей части.

В период с 16 по 25 августа 2021 на территории Владимирской области пройдет комплексное оперативно-профилактическое мероприятие «Дети на дороге!». Сотрудники полиции в разных районах области проведут различные акции и мероприятия для детей и их родителей, направленные на предупреждения аварийности.Сотрудники полиции примут участие в родительских собраниях, на которых будут обсуждаться вопросы предупреждения автопроисшествий с детьми.В настоящее время основными факторами, способствующими ДТП с участием детей, по-прежнему остаются незнание элементарных основ безопасного поведения на улицах и дорогах, недисциплинированность или невнимательность на улице, недостаточный контроль взрослых за поведением детей на улице.Водителям также необходимо быть предельно внимательными, выдержанными и предупредительными при проезде у школ и других учреждений, посещаемых детьми.Перевозя детей в салоне автомобилей, обязательно необходимо использовать удерживающие устройства.Взрослым необходимо помнить: самое действенное средство воспитания детей и привития им элементарных навыков ПДД, а так же правильного поведения их на улице - это личный пример. Успех профилактики ДТП с участием детей во многом зависит от сознательности, личной культуры и дисциплинированности родителей.