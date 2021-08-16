Победители конкурсов АНО Россия – страна возможностей получили так называемый приз от главы государства.

Победители конкурсов АНО "Россия – страна возможностей" получили так называемый приз от главы государства.Теперь для победителей конкурсов, которые организовывает АНО "Россия – страна возможностей", действует упрощенная процедура получения гражданства РФ. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. С можно ознакомиться на официальном портале правовой информации.Согласно указу главы государства, при обращении с заявлением о получении российского гражданства будет учитываться документ, который подтверждает победу в конкурсах АНО "Россия – страна возможностей". Кстати, такую идею озвучивал глава государства в марте этого года на заседании наблюдательного совета организации.Напомним, АНО "Россия – страна возможностей" была создана в 2018 году по инициативе Путина. Платформа является организатором таких конкурсов, как "Лидеры России", "Твой ход", "Большая перемена", "Время карьеры", "Учитель будущего", "Цифровой прорыв", и других.Ранее "Дни.ру" о том, что Владимир Путин оценил работу платформы "Россия – страна возможностей". Президент провел встречу с генеральным директором АНО Алексеем Комиссаровым. Тогда руководитель сообщил главе государства, что в проектах платформы приняли участие более восьми миллионов человек.