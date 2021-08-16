16.08.2021

2021-08-16 16:05:05

Семья с несовершеннолетним ребенком во Владимире осталась без жилья за долги

Вместо дома - палатка. 19 июля семья из Владимирской области покинула свой дом по решению суда. Глава семейства - Александр Епифанов не согласен с приговором. Тем более , что без жилья остался и его несовершеннолетний сын. Как так вышло - смотрите наш репортаж.



Семья Епифановых - Мошинец почти месяц вместо нормального дома живет в палатке. За долги ушло буквально все имущество:



Жилой дом, гостиничный бизнес, дорогая мебель и земля, рассказывает Светлана Мошинец. Она уверена, изъятие было проведено незаконно.



Светлана Мошинец:



- Имущества у меня нет, дома нет, который я строила всю свою жизнь! Остаюсь ошарашенной от произошедшего, без документов, без всего.



История берет своё начало с 2001 года. Тогда Александр Епифанов - отец семейства, приобрел участок земли и начал строить дом. Через 7 лет было готово первое здание на 150 кв. метров. Рядом с ним начал строительство второго дома, уже на 560 квадратов, который предполагалось использовать как гостиницу.



Чтобы закончить строительство, пришлось продать несколько квартир в других городах, но через несколько лет поняли - денег все равно не хватает.



Тогда глава семейства привлек сторонних инвесторов, отдав им долю в бизнесе, в обмен на завершение стройки.



Александр Епифанов:



- Вот этот новый соинвеститор Хачатурова Нина Львовна, вместе с Корнаковой Ниной Павловной соответственно получили доли. Хочатурова получила 30% долей за 6.5 миллионов рублей за строительство, а Корнакова просто 23% за посредничество.



Вложенных средств и на этот раз не хватило, в результате со стороны инвесторов привлекается ещё 2 миллиона рублей.



Чтобы вернуть вложенные деньги, Александр Епифанов пишет расписку о том, что обязуется отдать эти деньги. Документ на руках, все прозрачно, кроме одного - говорит глава семейства, он заявляет - его подпись подделали.



Александр Епифанов:



- Подпись не моя, эту подпись я не ставил, т.к. денег этих в руках я не держал и в глаза не видел.



Срок закрытия долга был просрочен, и Александру пришло извещение в суд. После многолетних разбирательств, все имущество перешло к соинвесторам. Проигравшие в суде утверждают, что в деле много юридических нюансов и неточностей. Но есть и другая сторона вопроса. Нина Хачатурова, утверждает, что все было по закону, а Александр многого недоговаривает. Все подтверждающие документы на руках, а решение суда полностью объективно.



Нина Хачатурова, соинвестор:



- По расписке да, Мосгорсуд уменьшил стоимость неустойки, да там были кабальные условия. Он согласился. Я его спрашиваю "Точно мы соглашаемся на них? Да, да, точно, мы все решим, все быстро. Отобьем, все отдадим! Все что касается расписки - все суды шли в Москве. Гагаринский районный суд. Все решения были проаппелированы московским городским судом. И говорить, что они незаконны - это вообще смешно!



К сожалению, с журналистами адвокаты обеих сторон говорить отказались. Но, помимо имущественных отношений, разбирательства идут и по поводу сына пострадавших. В семье, говорят, что 12-летнего Андрея, по закону нельзя было выселять из дома. Этим делом заинтересовалась Юлия Раснянская, детский омбудсмен региона.



Юлия Раснянская, уполномоченный по правам ребенка:



- Родители вместе с ним питаются в организациях общественного питания, находящихся рядом. С одной стороны я понимаю, что он под родительским присмотром и получает достаточно питания и заботу со стороны родителей. С другой стороны понимаю, что ситуация должна быть исправлена в части его проживания именно в месте для этого приспособленном - доме или квартире. Сейчас родителям будет оказана помощь на этот счет и в ближайшее время они снимут жилье.



- Скоро 1 сентября. В какую школу пойдет мальчик ? Тоже вопрос. Сейчас юристы проверяют , насколько законно выселение несовершеннолетнего.



Артём Яковенко, Александр Чунаев и Егор Герасимов, Вести Владимир