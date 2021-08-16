Региональный СК выясняет обстоятельства серьезного ДТП, в котором пострадали 15 человек. Напомним, в ночь на 14 августа на трассе М8-Холмогоры в Александровском районе автобус Неоплан

Региональный СК выясняет обстоятельства серьезного ДТП, в котором пострадали 15 человек. Напомним, в ночь на 14 августа на трассе М8-Холмогоры в Александровском районе автобус Неоплан «Стайлер» под управлением 57-летнего водителя совершил столкновение с фурой МАН, которая двигалась впереди в попутном направлении. По данным Следкома, в результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получили 15 человек, из них