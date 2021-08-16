Злоумышленники забрали наличные в сумме 370 тысяч рублей и банковскую карту, код от которой заявитель сообщил под угрозой физической расправы...

«Сотрудники уголовного розыска УВД по ЮВАО совместно с коллегами из ОМВД России по району Кузьминки г. Москвы задержали двоих подозреваемых в разбойном нападении на мужчину», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.Предварительно установлено, что потерпевший, познакомившись с девушкой в одном из массажных салонов Москвы, проследовал к ней в квартиру на Волгоградском проспекте, чтобы продолжить общение. Когда молодые люди находились в комнате, к ним зашли двое неизвестных. Угрожая предметом, похожим на нож, они потребовали отдать им денежные средства. Злоумышленники забрали наличные в сумме 370 тысяч рублей и банковскую карту, код от которой заявитель сообщил под угрозой физической расправы.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали двоих подозреваемых. Ими оказались 31-летняя и 28-летний приезжие. Также установлено, что фигурантка уголовного дела впоследствии сняла 60 тысяч рублей с карты потерпевшего. Похищенными денежными средствами они успели распорядиться по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Кузьминки г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 162 УК РФ «Разбой» и частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление, розыск и задержание возможного соучастника противоправного деяния, а также мероприятия по проверке вышеуказанного заведения.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18