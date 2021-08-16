Дональд Трамп обвинил Джо Байдена в величайшем поражений в истории США и призвал уйти в отставку.

Дональд Трамп обвинил Джо Байдена в величайшем поражений в истории США и призвал уйти в отставку.После вывода американских войск с территории Афганистана за короткое время власть в стране захватили члены террористического движения "Талибан*". 15 августа им удалось захватить столицу исламской республики, город Кабул, после чего президент Ашраф Гани сбежал из страны, а правительство капитулировало перед талибами*. На этом фоне Трамп решил призвать Байдена уйти в отставку.Экс-президент США Дональд Трамп возложил ответственность за сложившуюся негативную ситуацию на нынешнего главу Белого дома Джозефа Байдена. Он назвал это величайшим поражением Америки.Как сообщает , бывший американский лидер распространил заявление из которого следует, что действующий глава государства был избран с нарушением закона. Поэтому, считает Трамп, отставка не должна стать для него проблемой.Примечательно, что в заявлении говорится именно о "позорной" отставке. Меж тем, эксперты отмечают, что с инициативой о выводе войск из Афганистана выступал сам Трамп в период своего президентства.Кроме того, экс-лидер США обвинил Байдена в провалах в сфере здравоохранения на фоне пандемии коронавируса. Он также отметил, что Америка потеряла независимость в энергетической сфере. Также Трамп считает, что Байден "искалечил" экономику США.* "Талибан" – запрещенная в России террористическая организация.