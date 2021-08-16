Пятый номер, под которым Единая Россия будет в бюллетенях, символизирует пятерку лидеров избирательного списка партии. Итоги жеребьевки в Центризбиркоме прокомментировал секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

Пятый номер, под которым "Единая Россия" будет в бюллетенях, символизирует пятерку лидеров избирательного списка партии. Итоги жеребьевки в Центризбиркоме прокомментировал секретарь генсовета "ЕР" Андрей Турчак.Пятерку лидеров федерального списка "Единой России" предложил президент Владимир Путин на съезде партии 19 июня. В нее вошли министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, детский омбудсмен Анна Кузнецова и сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева.Все они – профессионалы своего дела, с такой пятеркой "Единую Россию" ждет только победа, уверен Турчак. Партия пойдет на выборы под пятым номером в бюллетенях.По словам секретаря генсовета "ЕР", избиратель голосует за программу, с которой партия идет на выборы, за предложения по развитию страны. Тремя главными принципами "Единой России" Турчак назвал защиту, заботу и благополучие граждан."Мы заинтересованы в чистой и честной борьбе. То, что отличает "Единую Россию" от других политических партий", – добавил политик.Выборы в Государственную Думу восьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Вместе с федеральной состоятся региональные и муниципальные кампании.