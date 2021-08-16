В церемониях принял участие председатель регионального Совета ветеранов ОВД и ВВ Борис Пелёвин.

В Центре профессиональной подготовки УМВД России по Владимирской области состоялась торжественная церемония выпуска слушателей. Выпускники, успешно прошедшие курс подготовки и выдержавшие квалификационные экзамены на профессиональную пригодность, приступят к самостоятельному несению службы в подразделениях полиции разных районов области.За период обучения слушатели улучшили свои знания в правовых дисциплинах, прошли огневую и физическую подготовку, зарекомендовали себя грамотными и дисциплинированными сотрудниками.Несмотря на интенсивную учебную нагрузку, слушатели проявили стремление к знаниям, приобретению уверенных практических навыков, показали высокие результаты на выпускных экзаменах. За личную инициативу, высокие показатели в учебе и активное участие в общественной жизни Центра выпускникам были вручены благодарности.Также накануне в ЦПП состоялась церемония принятия Присяги слушателями, прибывшими на обучение по программе профессиональной подготовки.Сотрудники областного Управления МВД и территориальных подразделений на районном уровне, успешно прошедших стажировку и получивших первые специальные звания, дали клятву достойно исполнять служебный долг.Напутственные слова слушателям адресовал председатель Совета ветеранов ОВД и ВВ Владимирской области полковник милиции в запасе Борис Пелёвин. Ветеран пожелал молодым сотрудникам успехов в преодолении непростого пути получения знаний и навыков, необходимых каждому полицейскому.В заключении собравшиеся почтили минутой молчания память сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей.