Сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве пресечена деятельность этнической группы, участники которой подозреваются в мошенничестве в отношении пожилых граждан...

«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ГСУ ГУ МВД России по г. Москве пресечена деятельность этнической группы, участники которой подозреваются в мошенничестве в отношении пожилых граждан.Один из потерпевших – пенсионер – сообщил оперативникам, что заключил с юридической компанией договор о правовой помощи для получения статуса ветерана труда, увеличения пенсии, а также оформления льгот. За оказание этих услуг мужчина заплатил свыше 1,3 миллиона рублей, но работники организации своих обязательств не выполнили.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили троих подозреваемых – уроженцев ближнего зарубежья, которые обзванивали граждан по телефону, предлагая им бесплатные консультации и высококвалифицированное правовое содействие.Договоры потерпевшие подписывали со злоумышленниками в офисе на Марксисткой улице столицы. Доверчивым гражданам аферисты обещали успешное решение широкого спектра вопросов. Для убедительности и в подтверждение своего «профессионализма» лжеюристы размещали на стенах липовые благодарности, якобы оставленные клиентами.Имеются основания полагать, что от махинаций пострадали около ста граждан, большинство из них – пенсионеры.Следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК РФ.В ходе обысков в офисном и жилых помещениях изъяты кассовые аппараты, кредитные карты, документы, имитирующие юридическую и финансовую деятельность компании, электронные носители информации и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.В настоящее время двоим фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, их соучастнице – подписка о невыезде и надлежащем поведении.Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление соучастников и выявление всех фактов противоправной деятельности», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк