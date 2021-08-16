Около полудня 16 августа в тревожное ведомство поступил сигнал о пожаре в здании кальянной на улице Ленина в Вязниках. На месте работает звено газодымозащитной службы, 4 автоцистерны и 14

Около полудня 16 августа в тревожное ведомство поступил сигнал о пожаре в здании кальянной на улице Ленина в Вязниках. На месте работает звено газодымозащитной службы, 4 автоцистерны и 14 пожарных. Кальянная находилась в отдельно стоящем здании. К часу дня огнеборцам удалось локализовать пожар на 300 квадратных метрах. Впрочем, до сих пор сохраняется угроза аптеке, которая