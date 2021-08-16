Район Ясенево заметно преобразился.

Район Ясенево заметно преобразился.Летом, пока многие москвичи проводили время в отпуске, столичные коммунальщики не теряли время, ведь до конца года необходимо привести в порядок около пяти тысяч всевозможных городских объектов – от прудов до детских площадок. Активные работы идут во всех городских округах.Только в Ясеневе в этом году появилось более 40 новых детских и спортивных площадок. Кстати, на одной их детских площадок даже есть игровой авиалайнер. В районе обновили площадку для игры в волейбол, футбол и баскетбол, а также хоккейную площадку. Там же построили поля для футбола и панна-футбола, оборудовали теннисный корт.Помимо этого, в Ясеневе установили уличные тренажеры и столы для пинг-понга, создали зоны тихого отдыха и реконструировали площадку для выгула собак. Также в Ясеневе высадят более 17 тысяч кустарников. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.В настоящий момент в районе завершаются работы по благоустройству квартала в границах Новоясеневского проспекта, Голубинской и Вильнюсской улиц и проезда Одоевского. По программе "От дома до дома" в порядок приведут Новоясеневский проспект и Голубинскую улицу. Здесь заменят покрытие проезжей части и тротуаров, установят новые опоры освещения, разобьют газоны.Программа "От дома до дома" предполагает благоустройство территории от фасада здания на одной стороне улицы до фасада здания на другой стороне улицы. Она направлена на создание пешеходных зон в местах, где это прежде всего необходимо жителям. В 2021 году в таком формате проведут работу на 36 объектах дорожного хозяйства общей площадью 307 гектаров.Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о благоустройстве районов Юго-Западного административного округа. Градоначальник основные проекты по созданию качественной городской среды. Например, в 1-3 микрорайонах Теплого Стана реконструировали пешеходные маршруты. А в Академическом появилась современная площадка для тренировок. В Зюзино завершено благоустройство сквера на пересечении улиц Азовская и Болотниковская.