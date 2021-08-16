Противниками черно-белых в элитном групповом этапе Кубка России станут представители из РПЛ и ФНЛ. По итогам жеребьевки владимирское “Торпедо” попало во вторую группу вместе с клубом

Противниками черно-белых в элитном групповом этапе Кубка России станут представители из РПЛ и ФНЛ. По итогам жеребьевки владимирское “Торпедо” попало во вторую группу вместе с клубом “КАМАЗ” (Набережные Челны) из Футбольной национальной лиги, а также с ФК”Урал” (Екатеринбург), который выступает в Российской Премьер-лиге. Торпедовцам предстоит два домашних поединка. Первым во Владимир приедет представитель Татарстана (ФК