На девять меньше, чем в последний рабочий день прошлой недели. Вообще в выходные суточная прибавка только падала: в субботу на четыре человека, в воскресенье на два. Всего выявленных случаев

На девять меньше, чем в последний рабочий день прошлой недели. Вообще в выходные суточная прибавка только падала: в субботу на четыре человека, в воскресенье на два. Всего выявленных случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе уже 46 452. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (+ 32 заболевших за сутки). Вчера прибавка составляла + 35. Всего с