Ни одного переносчика энцефалита не выявлено

По информации Роспотребнадзора, который отслеживает каждую неделю инфекции, передающиеся от укуса клеща. За последнюю неделю обратились 74 жителя Владимирской области, которые нашли на себе клеща, в их числе 15 детей.Большинство случаев отслеживается в Мурманском районе (37). В Александровском районе произошло 20 нападений клеща. 7 случаев пришлось на Гусь-Хрустальный. Во Владимире и Судогодском районе по 3 случая, а по одному случаю было в Меленковском, Ковровском, Селивановском и Вязниковском районах.Напомним, что первый укус клеща в этом году зафиксирован от 30 марта. Всего пострадало 1750 жителей Владимирской области по истичении почти 5 месяцев, в числе пострадавших 425 детей. Энцефалитом никто не заболел.