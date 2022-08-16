Дистанционные сервисы «Энергосбыт Волга» набирают популярность. Уже более 95 тысяч клиентов...

Дистанционные сервисы «Энергосбыт Волга» набирают популярность. Уже более 95 тысяч клиентов компании зарегистрировались в личном кабинете для физических лиц. С начала 2022 года этот показатель вырос на 9%. В январе личным кабинетом пользовались 87 тысяч клиентов.Личный кабинет по электроэнергии и услугам ЖКХ позволяет передавать показания приборов учёта, оплачивать счета, контролировать состояние своего лицевого счёта, управлять несколькими лицевыми счетами, просматривать историю начислений, показаний и оплаты, отслеживать статистику по ним. Через личный кабинет пользователь также может направить обращение специалистам компании. На данный момент сервис доступен с 7:00 до 23:00 по московскому времени.Мобильное приложение «Мой Энергосбыт Волга» повторяет функции личного кабинета. Есть возможность подключить push-уведомления. Они не дадут пропустить сроки оплаты и передачи показаний. На начало августа мобильное приложение было скачано более 38 тысяч раз. Более 3,3 тысяч клиентов-физических лиц выбрали этот онлайн-сервис за первые шесть месяцев 2022 года.Более 80 тысяч пользователей онлайн-сервисов «Энергосбыт Волга» уже отказались от бумажных квитанций и подписались на электронный счёт. Это на 11% больше, чем в начале 2022 года. Клиенты компании оценили ряд преимуществ виртуальных квитанций: они вовремя приходят, информация по платежам всегда под рукой и не нужно хранить кипу бумаг. Кроме того, отказ от бумаги в пользу электронного счёта – это цивилизованное движение в сторону экономии ресурсов.«Энергосбыт Волга» поощряет клиентов, выбирающих онлайн-сервисы. У них есть возможность принимать участие в акциях компании и получать ценные подарки.