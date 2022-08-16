В июле у жительницы областного центра похитили мультиварку, ноутбук, аудиоколонку и ювелирные...

В июле у жительницы областного центра похитили мультиварку, ноутбук, аудиоколонку и ювелирные изделия, причинив своими действиями материальный ущерб в сумме около 50 000 рублей. Сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению преступления могут быть причастны двое 38-летних жителей города Владимира. Сообщники были задержаны.Установлено, что инициатором кражи стал один из задержанных, который ранее проживал в одном подъезде с потерпевшей. Отогнув створку от рамы пластикового окна, фигуранты проникли в квартиру и похитили наиболее ценное имущество, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Задержанные дали признательные показания. Похищенное имущество они успели реализовать, но обязались возместить ущерб.В настоящее время следователями УМВД России по городу Владимиру в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело, в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Фото https://www.pxfuel.com/