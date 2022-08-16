Она неоднократно брала взятки

Экс-директор автошколы в Александровском районе была задержана за получение ею взятки.По информации СУ СК РФ по Владимиркой области, женщина неправомерно включила владимирца на курс подготовки трактористов, длившийся с 14 июля по 30 сентября 2021 года. Незаконно зачисленный ученик получил свидетельство о прохождении практики к концу обучения.Еще через некоторое время директор приняла 17 тысяч сумму подкупа от ученика через связующее звено.Также, обвиняемая была уличена в подобных преступлениях еще в 2014 году (в мае и августе) и в июле 2021 года. За три противозаконных случая в общей сумме она получила 59 тысяч рублей.