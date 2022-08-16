Дом № 47 на Бауманской – первая новостройка по реновации в Басманном районе.

Дом № 47 на Бауманской – первая новостройка по реновации в Басманном районе.В рамках программы реновации дома в Москве строят в большинстве случаев по индивидуальным проектам, при создании которых учитывается окружающая застройка. Важно, чтобы в нее гармонично вписалась многоэтажка. Строители, возводя дома, используют современные и качественные материалы.Например, на Басманном районе появилась многоэтажка, построенная по авторскому архитектурному проекту. Речь идет о дома № 47 на Бауманской улице. Эта новостройка, возведенная по программе реновации, стала победителем конкурса "Лучший реализованный проект в области строительства" по итогам 2021 года.В номинации было представлено 18 проектов. Городская конкурная комиссия, учитывая голоса жителей столицы, приняла решение отдать первое место дому на Бауманской. По их мнению, облик новостройки отлично сочетается с исторический застройкой Басманного района.К слову, дом на Бауманской – первая новостройка, возведенная по реновации в этом районе. В эту многоэтажку переезжают жители трех старых домов на Госпитальном Валу.Первый этаж займут магазины, супермаркеты, салоны красоты, аптеки и иные объекты сервисно-бытовых услуг, которые так нужны новоселам и другим жителям Басманного района.Кстати, в доме № 2 в Мукомольном проезде Пресненского района уже продовольственные и хозяйственные магазины, пункты выдачи онлайн-заказов, кафе, а также дошкольное отделение общеобразовательного учреждения.До конца 2022 года планируется ввести в эксплуатацию свыше 50 домов по реновации. "Программа с каждым годом набирает обороты, чтобы удовлетворить потребности москвичей в новом качественном жилье", – отметил руководительстоличного комитета государственного строительного надзора Игорь Войстратенко.В Москве стартовала программа реновации в 2017 году. С тех пор было введено в эксплуатацию 202 новостройки, общая площадь которых составляет 4,75 миллиона квадратных метров. В рамках программы планируется расселить 5 175 домов, в которых проживает около миллиона человек. Для реализации проекта подобрано 556 стартовых площадок.