Корреспондент газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович обратился к предпринимателю Евгению Пригожину с просьбой дать комментарий для его материала о ЧВК Вагнера. Развернутый ответ бизнесмена опубликовала пресс-служба компании Конкорд.

Корреспондент газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович обратился к предпринимателю Евгению Пригожину с просьбой дать комментарий для его материала о "ЧВК Вагнера". Развернутый ответ бизнесмена опубликовала пресс-служба компании "Конкорд".У предпринимателя спросили о том, какую роль вышеуказанная организация играет в российской специальной военной операции (СВО) на Украине. Бизнесмен отметил, что не владеет информацией о "ЧВК Вагнера". Он попросил журналиста поделиться сведениями об организации, чтобы он смог отвечать на постоянные вопросы коллег Гершковича. Предприниматель не обошел вниманием и вопрос об исправительных учреждениях, напомнив о том, что бывал в колониях в прошлом."Я подтверждаю с полной уверенностью, что я не просто посещал колонии, а отбывал срок наказания 10 лет. К сожалению, адреса всех колоний, в которых я находился, не помню", — говорится в публикации.Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите мирного населения Донбасса от агрессии со стороны ВСУ. Российский лидер также уточнил, что военнослужащие поражает только армейские объекты и не ставят перед собой цели оккупировать соседнюю страну.