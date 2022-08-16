Анатолий Котенев никогда не жаловался на недостаток женского внимания. Возможно, именно поэтому его личная жизнь оказалась такой запутанной.

Анатолий Котенев никогда не жаловался на недостаток женского внимания. Возможно, именно поэтому его личная жизнь оказалась такой запутанной.Анатолий Котенев – один из самых известных белорусских актеров в российском кинематографе. Артист исполнил более 100 ролей, стал любимцем зрителей и покорил множество женских сердец. В любовных делах Анатолий Владимирович тоже преуспел. Актер создал крепкую семью с супругой Светланой Боровской и воспитал с ней двоих детей. Многим казалось, что в браке звезды царит идиллия, пока он неожиданно не рухнул. Именно тогда стало известно, что семья у Котенева была не одна...Анатолий Котенев появился на свет в 1958 году и вырос в семье, никак не связанной с творчеством. Отец будущего артиста работал машинистом, а мама была воспитательницей. Сам же Котенев еще школьником увлекся сценой и понял, что хочет стать актером. В 1980 году ему удалось стать студентом Школы-студии МХАТ.В кино актер дебютировал уже во время учебы. В 1984 году он сыграл в фильме "Неизвестный солдат" и с тех пор активно снимался. В отличие от многих коллег, Котеневу не пришлось долго ждать известности. Спустя два года после дебюта он получил главную роль в картине "Секретный фарватер" и стал популярным. Карьера звезды пошла в гору, а вскоре наладилась и личная жизнь.Артист никогда не страдал от недостатка женского внимания, тем не менее женился впервые лишь после 30 лет. Его супругой стала студентка Минского театрального института Светлана Боровская, которой в тот момент было 19. Несмотря на внушительную разницу в возрасте, союз влюбленных оказался гармоничным и крепким. Жена во всем поддерживала актера и подарила ему двоих сыновей: Владимира и Клима.Долгое время казалось, что в семье Котенева все замечательно. Однако в 2014 году, спустя 25 лет брака, супруга артиста неожиданно подала на развод. Стало известно, что отношения пары давно дали трещину, к тому же, актер не хранил верность жене. Анатолий Владимирович годами изменял супруге с еще более молодой избранницей и жил на две семьи.Со второй возлюбленной, актрисой Еленой Карпович, артист познакомился на съемках фильма "Ундина" в 2003 году. Несмотря на 17-летнюю разницу в возрасте, между коллегами вспыхнул роман, который длился много лет. После развода с первой супругой Котенев женился на Карпович. Во втором союзе у него родилась дочка Софья.Сейчас, в свои 63 года, Анатолий Котенев по-прежнему активно занимается карьерой. На личную жизнь звезда тоже не жалуется. Актер нашел счастье во втором браке и смог сохранить теплые отношения с сыновьями. Артист жалеет лишь о том, что жил на две семьи за спиной у первой жены. Анатолий Владимирович , что "испортил супруге половину жизни".