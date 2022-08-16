Известный российский прозаик, автор бестселлеров Лавр, Авиатор и Брисбен, Евгений Водолазкин,...

Известный российский прозаик, автор бестселлеров "Лавр", "Авиатор" и "Брисбен", Евгений Водолазкин, станет гостем владимирского книжного фестиваля "Китоврас".20 августа Водолазкин представит свой роман "Оправдание острова". Действие книги разворачивается на Острове, которого нет на карте. Средневековье там переплетается с современностью, а всеобщее - с личным. Задать вопросы о сюжете и идее вы сможете лично, на встрече с автором в сквере Пушкина. Напомним, "Китоврас" пройдет с 19 по 21 августа. Полная программа есть на сайте фестиваля.