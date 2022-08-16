Сегодня свой юбилей отмечает известный киржачский меценат Евгений Федоров. Ему 55. Благодаря...

Сегодня свой юбилей отмечает известный киржачский меценат Евгений Федоров. Ему 55. Благодаря Евгению Федорову и его единомышленникам город Киржач зазвучал как туристический центр. По итогам прошлого года он стал самым популярным направлением автобусных туров из столицы. Сразу после Переславля-Залесского. Какие новые проекты в планах Евгения Федорова, расскажет Мария Платанюк.Бесконечно влюбленный в русскую культуру и родной Киржач. Это он, коренной киржачанин Евгений Федоров. Меценат, директор Киржачской типографии, автор ярких туристических проектов. О Евгении Федорове иногда говорят: «он совершил настоящую культурную революцию в отдельно взятом городе».Евгений Федоров, директор Киржачской типографии, меценат, автор туристических проектов:– Когда мы начинали проект, у нас был один автобус в квартал. Это примерно 14-й год. Сейчас мы рады сказать всем, что мы принимаем по 7-10 автобусов в месяц. К примеру, музей меди и латуни, который мы открыли полтора года назад, за 3 с половиной года его посетили почти 20 тысяч человек. В том числе почти из 30 стран мира.У Евгения Федорова - русские корни. Любовь к русской провинции - с детства. Родился в простой семье, отец и мама трудились на мебельной фабрике. А он ребенком с упоением фотографировал местные красоты. Спустя годы Евгений Федоров откроет для родного Киржача новую главу его истории. Не периферии, «заштатного» города, а известного туристического центра. Евгений Федоров убежден: людям интересен туризм «аутентичный», а не «пластиковый». Нужны «честные» арт-объекты, напрямую отражающие историю и традиции. В этом суть туризма познавательного.Евгений Федоров, директор Киржачской типографии, меценат, автор туристических проектов:– Он привязан к месту. Поэтому вот здесь у нас Зайчушка, потому что в Киржаче были первые заводы. Именно в Киржаче занимались бархатом, здесь ткали шелк, здесь у нас были удивительные резчики, которые строили Шереметьевский дворец, и здесь у нас были самые красивые наличники…Митяевский остров в Киржачском районе - как центр притяжения всех бардов страны. С народным артистом Олегом Митяевым Евгений Федоров познакомился еще в 90-ых. Создать новые яркие точки на туристической карте - задача, которую ставит для себя Федоров. Он уверен: среда определяет человека. Благодаря команде Евгения Федорова в Киржаче ежегодно появляется по 2-3 новых объекта. Евгений Сергеевич счастлив поделиться открытиями и раритетами. Они – не под замком. Общедоступны. Как к примеру, в музее иконописи и реставрации.Евгений Федоров, директор Киржачской типографии, меценат, автор туристических проектов:– Этот музей известен во всем мире. Он содержит фантастическую коллекцию народной иконы 19-ого века. Именно народного крестьянского письма. Я рад, что мы успели это сделать. Еще бы 5-10 лет и никто бы этого не увидел. Это осело бы по частным коллекциям. И никогда бы не увидело свет.Зачем ехать в Киржач сегодня? Посетить смотровую площадку «Зайчушка», прогуляться по самому длинному деревянному пешеходному мосту России (555 метров, внесен в Книгу рекордов страны), посетить Дом аргуна, музей ледниковых камней и другие объекты, которые стали знаковыми местами Киржача. В отреставрированные купеческие дома команда Евгения Федорова в прямом смысле вдыхает новую жизнь. Вкладываются не только в музеификацию, но и в инфраструктуру. Туристу, который поехал в Киржач, нужны комфортабельные гостиницы и кафе. Примером стал «Овин». В планах - кафе молодежное, а также литературное.Евгений Федоров, директор Киржачской типографии, меценат, автор туристических проектов:– В самое ближайшее время мы открываем музей. Это будет литературное кафе с экспозицией, посвященной Андрею Андреевичу Вознесенскому. А потом летом каждый год приезжал сюда отдыхать. И у него по этому поводу есть очень хорошие впечатления по Киржачу. И в 60-е-70-е годы он неоднократно приезжал сюда.Дипломированный педагог-психолог, кандидат политических наук Евгений Федоров сам пишет стихи и сказки, воспевая родной город. Все его дальнейшие планы связаны только с Киржачом. Как говорит сам, «еще работать и работать». Кстати, по итогам 2021-ого года старинный русский город Киржач стал самым популярным направлением автобусных туров из столицы. Сразу после Переславля-Залесского. В Киржач едут как к неиссякаемому источнику русских традиций. Городу, который открывая двери в прошлое, уверенно смотрит в будущее.– Киржач будущего - это город, из которого не уезжает молодежь, а остается. Для решения правильных задач, необходимых городу. Город, в котором есть молодежь, у его есть будущее…Мария Платанюк, Любовь Клюквина, Илья Хлудов."Вести-Владимир"