С 9 по 11 сентября кроме досрочных выборов губернатора пройдут 39 избирательных кампаний в местные Советы. В выборах в органы местного самоуправления нашей области будут участвовать 454 ..

С 9 по 11 сентября кроме досрочных выборов губернатора пройдут 39 избирательных кампаний в местные Советы. В выборах в органы местного самоуправления нашей области будут участвовать 454 кандидата. Избиркомы отказали в регистрации лишь 1 самовыдвиженцу.На пост губернатора- Меньше месяца осталось до выборов - досрочных на пост губернатора. Но, кроме них, наверное, будут ещё и другие, «местного масштаба»? Сколько кандидатов подали заявки, чтобы побороться за кресла «народных избранников»? Кому-то из них уже отказали? - спрашивает наш читатель из Селивановского района Михаил Куренков.Действительно, предвыборная кампания идёт полным ходом. Избирательная комиссия области уже утвердила текст бюллетеня для голосования на досрочных выборах губернатора, которые пройдут в трёхдневном режиме с 9 по 11 сентября. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале облизбиркома.Имена кандидатов в бюллетенях разместят в алфавитном порядке:Авдеев Александр Александрович (выдвинут региональным отделением партии «Единая Россия»); Бирюков Сергей Евгеньевич (выдвинут региональным отделением партии «Справедливая Россия - За Правду»); Корнишов Сергей Викторович (выдвинут региональным отделением ЛДПР); Сидорко Антон Сергеевич (выдвинут региональным отделением КПРФ); Субботин Александр Юрьевич (выдвинут региональным отделением «Партии Роста»).В «листах для голосования» укажут и некоторые подробности - сведения о каждом кандидате: год рождения, место жительства, место работы и занимаемая должность, кем выдвинут и членство в партии.На местахКроме досрочных выборов губернатора пройдут и 39 избирательных кампаний в местные Советы в 15 муниципальных образованиях.Территориальные избирательные комиссии (ТИКи) области уже зарегистрировали кандидатов в депутаты местных Советов на муниципальных выборах. В облизбиркоме рассказали, что там заявления на участие в выборах подали 464 кандидата, из них зарегистрировали 454 человека, при том, что отказали и не допустили к выборам всего 1 самовыдвиженца. 6 кандидатов передумали участвовать в борьбе за депутатские мандаты после выдвижения, ещё 3 сошли с дистанции уже после регистрации.Итак, в списке региональных отделений политических партий, которые сумели зарегистрировать всех своих выдвинутых кандидатов, значатся: «Единая Россия» - 199 человек; «Справедливая Россия - За Правду» - 26; «Новые люди - 23;Кандидатами от ЛДПР зарегистрировали 113 партийцев из 114 выдвинутых (минус 1), из 49 самовыдвиженцев статус зарегистрированных получили 42 человека (минус 7), а КПРФ недосчиталась 2-х товарищей - до выборов дошли 46 кандидатов из 48.Где проголосуют?9-11 сентября выборы в органы местного самоуправления пройдут в городских округах Ковров и Муром, а также в Александровском, Гороховецком, Гусь-Хрустальном, Камешковском, Киржачском, Ковровском, Кольчугинском, Петушинском, Селивановском, Собинском, Судогодском, Суздальском и Юрьев-Польском районах. В 14 муниципалитетах пройдут дополнительные выборы местных депутатов по 23 округам, ещё в одной территории пройдут досрочные выборы. Кроме этого, в полном составе должны быть избраны 14 поселковых Советов, а также совнардепы Александрова и городского поселения Доброград в Ковровском районе.Комментарий руководителя пресс-центра Облизбиркома Наталии Закировой:- За печать более миллиона избирательных бюллетеней для голосования на выборах губернатора области бюджет заплатит 1,27 млн руб. Для традиционного - «ручного» голосования напечатают 981 500 бюллетеней, а для КОИБ (технических средств подсчёта голосов) - 104 тысячи (всего 1 085 500 штук). Технические средства подсчёта голосов будут использовать в Радужном и Коврове.