Александр Авдеев провёл выездное совещание по вопросу организации во Владимирской области филиала...

Александр Авдеев провёл выездное совещание по вопросу организации во Владимирской области филиала Приволжского исследовательского медицинского университета и осмотрел выбранную для будущего медицинского факультета площадку – четырёхэтажное здание бывшего Института искусств и художественного образования ВлГУ на Октябрьском проспекте, 3.Здание площадью порядка 3,6 тысяч квадратных метров требует капитального ремонта, в том числе замены систем отопления и электроснабжения, организации приточной вентиляции и противопожарной системы, а также замены кровли и косметического ремонта аудиторий. Кроме того, требуется обновление фасада здания, расположенного в самом центре города. Отдельно будет разработан проект создания наружного лифта.Александр Авдеев распорядился в течение месяца проработать чёткое техническое задание на проведение всех видов работ, подготовить поэтажный план и скорректировать «дорожную карту» с указанием сроков исполнения всех этапов приведения здания в надлежащее состояние. Будут также проработаны вопросы передачи имущественного комплекса здания из ведения ВлГУ в областную собственность, сообщила пресс-служба администрации области."Нужно провести работы без задержек, чтобы летом 2023 года провести первый набор абитуриентов-медиков", – отметил Александр Авдеев.Параллельно активно ведётся работа по подбору преподавательского состава будущего филиала. Уже 66 врачей выразили желание преподавать в новом медицинском факультете, большинство из них – жители Владимирской области.Напомним, что во Владимирской области не хватает порядка 900 врачей и почти 1,5 тысячи медицинских работников среднего звена. Вопрос создания в нашем регионе медицинского факультета неоднократно поднимался с 2015 года.Фото пресс-служба администрации Владимирской области.