В Москве полицейские задержали 67-летнего мужчину, которого подозревают в растлении собственных малолетних внучек. На момент изнасилования старшей девочке было всего восемь лет. Как ..

В Москве полицейские задержали 67-летнего мужчину, которого подозревают в растлении собственных малолетних внучек. На момент изнасилования старшей девочке было всего восемь лет.Как сообщает , первое растление произошло в 2012 году. Тогда пенсионер надругался над внучками, одной из которых было четыре года, а второй — пять лет. В 2022-м он снова совершил преступление, надругавшись над восьмилетней внучкой.По данным полиции, извращенец был бывшим свекром матери сестер. Как только женщина узнала о надругательстве над своими детьми, она сразу обратилась за помощью в органы правопорядка.